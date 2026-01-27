Ключевые моменты:
- Причины сбоев: гололедица, поваленные деревья, обмерзшие ЛЭП по всей Украине.
- Хуже всего ситуация в Одесской области.
- Дерево упало на вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов.
- Задержки из Одессы самые большие.
Дерево упало на пассажирский вагон
Из-за экстремальных погодных условий по всей стране затруднено движение поездов 27 января. Добавим, что зафиксировано не менее 10 участков, где поваленные деревья повредили линии электропередачи, а также оборудование связи и сигнализации. Соответственно были привлечены резервные тепловозы, а на 10 перегонах перешли на телефонную связь.
По информации Укрзалізниці, одно дерево упало на пассажирский вагон поезда №127/128 сообщением Запорожье-Львов. К счастью, обошлось без травм среди пассажиров и повреждений вагона.
Однако самая плохая ситуация сложилась в Одесской области: сплошной гололед обмерз линии электропередач, и сейчас там расчищает путь специальная техника.
Из-за ухудшения погодных условий происходят задержки поездов. Наибольшие отставания от расписания сейчас в рейсах:
- 38 Одесса – Ужгород: +7:50
- 78 Одесса – Ковель: +6:00
- 166 Одесса – Черновцы: +5:55
- 12 Одесса – Львов: +5:38
- 106 Одесса – Киев: +5:07
- 6258 Одесса – Известнярка: +6:59
Напомним, синоптики предупреждали жителей Одессы и области о желтом уровне опасности 27 января. Погода может быть опасна для передвижения по городу и за его пределами.
