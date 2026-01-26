Ключевые моменты:

В Одессе и области ожидаются гололед, туман и ухудшение видимости;

Ночью возможны сильные порывы ветра до 17 м/с;

Из-за шторма в Черном море возрастает минная опасность.

Погода в Одессе 27 января:

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) для Одессы и Одесской области. Ночью и утром 27 января сохранится гололед, туман, видимость во время явлений 200-500 м, гололедица.

В течение 27 января ожидается облачная погода с осадками. Ночью осадки будут умеренными, днем — небольшими.

Ветер восточный со скоростью 9–14 м/с, а ночью ожидаются порывы до 15–17 м/с.

Температура воздуха в Одессе ночью составит 0–2°С тепла, днем — 4–6°С тепла.

Погода в Одесской области

В Одесской области температура ночью будет колебаться от 2°С мороза до 3°С тепла, днем — 4–9°С тепла, на севере области — до 0–1°С мороза.

На дорогах области — туман и гололедица.

Рекомендации от мэрии Одессы

Городские власти призывают жителей и гостей города быть особенно осторожными. При ухудшении погоды рекомендуется ограничить поездки и передвижение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Не стоит ходить под деревьями — из-за сильного ветра возможны падения веток и кабелей. Автомобили просят не оставлять под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприёмников.

Также подчеркивается, что находиться в пляжной зоне крайне опасно. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность: возможен срыв морских мин с якорей и их прибивание к берегу или дрейф вдоль побережья.

