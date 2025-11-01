Ключевые моменты:
- В Одессе по техническим причинам трамвай №18 временно не курсирует.
- Трамвай №27 следует от площади Старосенной до 16-й станции Люстдорфской дороги.
- Троллейбусы №7 и №12 курсируют до площади Независимости по укороченным маршрутам.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс».
В настоящее время:
- трамвай №18 не курсирует;
- трамвай №27 курсирует от площади Старосенной до 16-й станции Люстдорфской дороги;
- троллейбус №7 курсирует от улицы Новосельского до площади Независимости;
- троллейбус №12 курсирует п улице Святослава Рихтера до площади Независимости.
Когда движение указанного транспорта будет возобновлено в полном объеме, пока не сообщается.
