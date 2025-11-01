18 трамвай анонс

Ключевые моменты:

  • В Одессе по техническим причинам трамвай №18 временно не курсирует.
  • Трамвай №27 следует от площади Старосенной до 16-й станции Люстдорфской дороги.
  • Троллейбусы №7 и №12 курсируют до площади Независимости по укороченным маршрутам.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс».

В настоящее время:

  • трамвай №18 не курсирует;
  • трамвай №27 курсирует от площади Старосенной до 16-й станции Люстдорфской дороги;
  • троллейбус №7 курсирует от улицы Новосельского до площади Независимости;
  • троллейбус №12 курсирует п улице Святослава Рихтера до площади Независимости.

Когда движение указанного транспорта будет возобновлено в полном объеме, пока не сообщается.

