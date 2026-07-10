Ключевые моменты:

Лидером по числу трагедий стал Раздельнянский район — 3 случая (из них двое детей утонули в местном пруду).

В Одесском и Подольском районах зафиксировано по 2 случая, в Березовском — 1.

В акватории Черного моря до сих пор продолжаются поиски еще двух человек, пропавших без вести.

Мины, дроны и халатность: почему пляжный сезон в Одесской области стал смертоносным

В этом году к привычной халатности на воде добавились жестокие реалии войны. Вода в Одесском регионе несет не только риски утонуть, но и прямую военную угрозу. По данным ГСЧС, только с начала купального сезона утонули 8 человек, среди них трое детей.

Больше всего трагических случаев зафиксировано в:

Раздельнянском районе — 3 случая (в том числе гибель двух детей в местном пруду);

Одесском и Подольском районах — по 2 случая;

Березовском районе — 1 случай.

Кроме того, продолжаются поиски еще двух человек, пропавших без вести в акватории Черного моря.

Спасатели напоминают о резонансных трагедиях этого сезона:

Минная опасность: вблизи Грибовки мужчина погиб прямо во время ныряния — он подорвался на вражеской морской мине.

Атака с воздуха: 23 июня во время российского удара дронами по Одессе на пляже «Отрада» погибла молодая девушка, а находившийся с ней парень получил ранения.

Помимо обстрелов и мин, главными причинами смертей остаются банальное пренебрежение правилами: купание на стихийных пляжах, игнорирование воздушных тревог и оставление детей без присмотра.

На днях на берегу возле Пивденного местные жители обнаружили тело 10-летней Софии Потемкиной. Ребенок исчез после того, как сильное течение отнесло его от берега во время отдыха.

Где можно отдыхать и главные табу лета-2026

В условиях военного положения в Одесской области официально определено всего 36 пляжных зон. Только там побережье проверено, обследовано и допущено к приему отдыхающих.

Чтобы отдых у воды не закончился трагедией, жителям Одессы и области напоминают жесткие правила:

Купаться исключительно на официальных, оборудованных пляжах. Закрытые и необследованные зоны — под строгим запретом.

Не заплывать за буйки и не использовать для плавания матрасы, автомобильные камеры или надувные круги.

Категорическое табу: не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не прыгать с пирсов в незнакомых местах.

Контролировать детей: самостоятельное купание детей до 12 лет в Украине запрещено.

Игнорировать сирены на пляже нельзя: при сигнале воздушной тревоги необходимо немедленно пройти в укрытие.

Военные и спасатели неустанно повторяют: акватория Черного моря остается зоной повышенной опасности. Сорванные с якорей морские мины могут дрейфовать незаметно для глаза, особенно в мутной воде или во время волнения на море, превращая любое погружение в смертельную рулетку.