Трагедия на стройке в Одессе: мужчина сорвался с 21-го этажа

Сегодня утром, 1 августа, в Киевском районе Одессы трагически погиб мужчина – он сорвался с 21-го этажа недостроя. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
По информации областного управления полиции, о падении неизвестного мужчины, вероятно, с высоты 21-го этажа недостроенной многоэтажки, правоохранителям сообщил очевидец.
К сожалению, от полученных травм мужчина погиб.
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На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. Его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Как пишут местные Телеграм-каналы, трагедия произошла на стройке по улице Дача Ковалевского, 5.
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