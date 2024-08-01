Трагедия на стройке в Одессе: мужчина сорвался с 21-го этажа

Трагедия на стройке в Одессе: мужчина сорвался с 21-го этажа

Сегодня утром, 1 августа, в Киевском районе Одессы трагически погиб мужчина – он сорвался с 21-го этажа недостроя. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

По информации областного управления полиции, о падении неизвестного мужчины, вероятно, с высоты 21-го этажа недостроенной многоэтажки, правоохранителям сообщил очевидец.

К сожалению, от полученных травм мужчина погиб.

Читайте также: Рисовала граффити: на территории одесского санатория трагически погибла 13-летняя девочка

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. Его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как пишут местные Телеграм-каналы, трагедия произошла на стройке по улице Дача Ковалевского, 5.

Еще по теме: В порту Одессы обвалился склад – под завалами остались люди.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua