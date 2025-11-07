Ключевые моменты

Бесплатные культурные события в Одессе: Город предлагает различные события на выходных, включая фестивали, кино, концерты и выставки.

Фестивали и праздничные мероприятия: Одесса приглашает на фестиваль вина в Болграде и Kidfriendly Fest в Пассаже, где семьи смогут насладиться совместным отдыхом.

Кино и кинопоказы: Одесская киностудия проводит Неделю военного кино, демонстрируя важные фильмы о войне и человеческих переживаниях.

Образовательные события для детей и подростков: Открытые лекции, мастер-классы и квесты, в том числе для детей, в библиотеках и книжных магазинах города.

Художественные выставки: Выставка офортов Рембрандта и современное искусство Яны Голубятниковой в Музее западного и восточного искусства.

Фестивали

Что: Фестиваль вина

Где: г.Болград

Когда: 8 ноября, 12:00

Этой субботой Бессарабия приглашает на ежегодный Фестиваль вина в Болграде — это колорит, традиции, аромат земли и солнца. Такая поездка на один день станет настоящим приключением для всех, кто хочет немного сменить обстановку.

Что: Кидфрендли фест. Вместе лучше

Где: Дерибасовская, 27, Пасаж

Когда: 8 ноября, 12:00

В Пассаже пройдет Kidfriendly Fest. Вместе лучше — праздник дружбы, улыбок и совместного творчества, где семьи могут почувствовать, что единство — это не слово, а действие. В библиотеках города на детей ждут сказочные события: «Сова — символ мудрости» на Кири Муратовой и занятия с модульного оригами на Преображенской.

Что: День еврейских знаний для детей и взрослых «От текстов до смыслов»

Где: Место события сообщат после регистрации

Когда: 9 ноября, 12:00

Регистрация: bit.ly/dez_2025

День еврейских знаний «От текстов до смыслов» объединит тех, кто ищет глубину через слово, символ, мудрость. Всё это о поиске — в науке, в культуре, в себе. Потому что образование — это всегда движение вперёд, и каждая встреча даёт шанс увидеть больше.

Что: Встречи на Черноморце

Где: Парк Шевченко, стадион Черноморец

Когда: 8 ноября, 14:00

А в парке Шевченка, на стадионе Черноморец, традиционно состоятся «Встречи на Черноморце» — событие, которое объединяет людей разных поколений вокруг спорта, культуры и совместного ощущения города.

Кинопоказы

Что: Показ фильмов Недели военного кино

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 7-9 ноября, 16:00

На Одесской киностудии продолжается Неделя военного кино — серия фильмов, которые снимают покрыв с нашей реальности, показывая силу, усталость, юмор, любовь и потери, что рождаются на линии огня. Это не просто показы — это разговор о достоинстве, о человеке на войне и войне внутри человека. Именно здесь кино перестаёт быть развлечение и превращается в документ времени — живой, эмоциональный, болезненный, но нужный.

Музыкальные события

Что: Концерт концертов

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала

Когда: 10 ноября, 14:30

В стенах Музыкальной академии продолжится эта цепочка мелодий — концерты хоров, студентов, преподавателей, встречи с искусством, которое рождается каждый день. А прямо на улице, у моря, снова оживёт проект Пианоморе — магический диалог волн и клавиш, в котором исчезают границы между человеком и природой.

Что: Юбилейный концерт

Где: ул. Сабанеев мост, 1, Школа Столярского, Большой зал

Когда: 7 ноября, 13:00

В дни, когда море стихает, в Одессе звучит музыка. Она звучит из окон Школы имени Столярского, где пройдет Юбилейный концерт — событие, которое отмечает преемственность одесской музыкальной школы, её славу, вдохновение и веру в молодых талантов.

Что: Пианоморе

Где: Ланжерон, Плиты

Когда: 8 ноября, 6:45

Выставки и художественные встречи

В Музее западного и восточного искусства открываются две выставки, которые соединяют века, эпохи и человеческие сердца.

Что: Выставка офортов Рембрандта

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 7 ноября, 15:00

Выставка офортов Рембрандта — это встреча с гением, который умел видеть свет даже в самой густой тьме. Его линии — это дыхание времени, его образы — зеркало души.

Что: Выставка Яны Голубятниковой «ПОЧУТЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 7 ноября, 16:00

Рядом с классикой звучит современность — выставка Яны Голубятниковой «Почувствовать, чтобы начать», открывающая внутреннее пространство человека через цвета, текстуры, ощущения. Два века, два голоса, но одна глубокая интонация — поиск правды в искусстве.

События для детей и подростков

Что: День открытых дверей ОНТУ

Где: Канатная, 112

Когда: 8 ноября, 11:00 — 14:00

Для подростков откроет свои двери ОНТУ — университет, где можно узнать, как рождаются современные технологии и идеи, которые меняют мир.

Что: Minekraft квест для детей

Где: Дерибасовская, 12, Книжная лавка «Е»

Когда: 8 ноября, 12:00

Что: Сова — символ мудрости

Где: Кири Муратовой, 13, б-ка N26

Когда: 7 ноября, 15:00

Что: Занятие с модульного оригами

Где: Преображенская, 35-а, Библиотека филиал 1

Когда: 8 ноября, 15:00

Что: Мини книжечка своими руками

Где: Дерибасовская, 12, Книжная лавка «Е»

Когда: 9 ноября, 12:00

Что: Мастер-класс «Чарівні долоньки» по книге «Запашные истории. Тайны яловцевой коробки»

Где: Европейская, 2, Книжная лавка Старого Льва

Когда: 8 ноября, 12:00

Лекции и образовательные события

Что: Встреча клуба РиФ

Где: Преображенская, 35-а, Библиотека филиал 1

Когда: 8 ноября, 14:00

Всех любителей восточной философии и искусства ждут на встрече клуба РиФ.

Литературные события

Что: Детективная игра «Кто я? »

Где: Дерибасовская, 12, Книжная лавка «Е»

Когда: 9 ноября, 14:00

Для любителей искать и читать детективы в Книжной лавке «Е» пройдет детективная игра «Кто я?».

Что: Презентация книги «Когда не стучат в двери: 25 историй о российской оккупации»

Где: Троицкая 49-51, Библиотека Грушевского

Когда: 8 ноября, 15:00

Одесса снова говорит о текстах. В библиотеке Грушевского пройдет презентация книги «Когда не стучат в двери: 25 историй о российской оккупации» — попытка зафиксировать свидетельства, чтобы память не растворилась в потоках новостей.

Что: Виртуальное путешествие «Килия: люди, события, места»

Где: Троицкая 49-51, Библиотека Грушевского

Когда: 8 ноября, 12:00

Рядом с этим — виртуальное путешествие «Килия: люди, события, места», которое открывает страницы локальной истории, как если бы читая старинный дневник города.

Для тех, кто любит неожиданности, обмен книгами вслепую в книжной лавке «Е» станет праздником доверия к случаю: иногда самые важные истории приходят именно тогда, когда их не ищешь.

Что: Обмен книгами вслепую

Где: Ковальская, 59, Книжная лавка «Е»

Когда: 8 ноября, 15:00

