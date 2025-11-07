Ключевые моменты
-
Бесплатные культурные события в Одессе: Город предлагает различные события на выходных, включая фестивали, кино, концерты и выставки.
-
Фестивали и праздничные мероприятия: Одесса приглашает на фестиваль вина в Болграде и Kidfriendly Fest в Пассаже, где семьи смогут насладиться совместным отдыхом.
-
Кино и кинопоказы: Одесская киностудия проводит Неделю военного кино, демонстрируя важные фильмы о войне и человеческих переживаниях.
-
Образовательные события для детей и подростков: Открытые лекции, мастер-классы и квесты, в том числе для детей, в библиотеках и книжных магазинах города.
-
Художественные выставки: Выставка офортов Рембрандта и современное искусство Яны Голубятниковой в Музее западного и восточного искусства.
Фестивали
Что: Фестиваль вина
Где: г.Болград
Когда: 8 ноября, 12:00
Этой субботой Бессарабия приглашает на ежегодный Фестиваль вина в Болграде — это колорит, традиции, аромат земли и солнца. Такая поездка на один день станет настоящим приключением для всех, кто хочет немного сменить обстановку.
Что: Кидфрендли фест. Вместе лучше
Где: Дерибасовская, 27, Пасаж
Когда: 8 ноября, 12:00
В Пассаже пройдет Kidfriendly Fest. Вместе лучше — праздник дружбы, улыбок и совместного творчества, где семьи могут почувствовать, что единство — это не слово, а действие. В библиотеках города на детей ждут сказочные события: «Сова — символ мудрости» на Кири Муратовой и занятия с модульного оригами на Преображенской.
Что: День еврейских знаний для детей и взрослых «От текстов до смыслов»
Где: Место события сообщат после регистрации
Когда: 9 ноября, 12:00
Регистрация: bit.ly/dez_2025
День еврейских знаний «От текстов до смыслов» объединит тех, кто ищет глубину через слово, символ, мудрость. Всё это о поиске — в науке, в культуре, в себе. Потому что образование — это всегда движение вперёд, и каждая встреча даёт шанс увидеть больше.
Что: Встречи на Черноморце
Где: Парк Шевченко, стадион Черноморец
Когда: 8 ноября, 14:00
А в парке Шевченка, на стадионе Черноморец, традиционно состоятся «Встречи на Черноморце» — событие, которое объединяет людей разных поколений вокруг спорта, культуры и совместного ощущения города.
Кинопоказы
Что: Показ фильмов Недели военного кино
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 7-9 ноября, 16:00
На Одесской киностудии продолжается Неделя военного кино — серия фильмов, которые снимают покрыв с нашей реальности, показывая силу, усталость, юмор, любовь и потери, что рождаются на линии огня. Это не просто показы — это разговор о достоинстве, о человеке на войне и войне внутри человека. Именно здесь кино перестаёт быть развлечение и превращается в документ времени — живой, эмоциональный, болезненный, но нужный.
Музыкальные события
Что: Концерт концертов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малая зала
Когда: 10 ноября, 14:30
В стенах Музыкальной академии продолжится эта цепочка мелодий — концерты хоров, студентов, преподавателей, встречи с искусством, которое рождается каждый день. А прямо на улице, у моря, снова оживёт проект Пианоморе — магический диалог волн и клавиш, в котором исчезают границы между человеком и природой.
Что: Юбилейный концерт
Где: ул. Сабанеев мост, 1, Школа Столярского, Большой зал
Когда: 7 ноября, 13:00
В дни, когда море стихает, в Одессе звучит музыка. Она звучит из окон Школы имени Столярского, где пройдет Юбилейный концерт — событие, которое отмечает преемственность одесской музыкальной школы, её славу, вдохновение и веру в молодых талантов.
Что: Пианоморе
Где: Ланжерон, Плиты
Когда: 8 ноября, 6:45
Выставки и художественные встречи
В Музее западного и восточного искусства открываются две выставки, которые соединяют века, эпохи и человеческие сердца.
Что: Выставка офортов Рембрандта
Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 7 ноября, 15:00
Выставка офортов Рембрандта — это встреча с гением, который умел видеть свет даже в самой густой тьме. Его линии — это дыхание времени, его образы — зеркало души.
Что: Выставка Яны Голубятниковой «ПОЧУТЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ»
Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 7 ноября, 16:00
Рядом с классикой звучит современность — выставка Яны Голубятниковой «Почувствовать, чтобы начать», открывающая внутреннее пространство человека через цвета, текстуры, ощущения. Два века, два голоса, но одна глубокая интонация — поиск правды в искусстве.
События для детей и подростков
Что: День открытых дверей ОНТУ
Где: Канатная, 112
Когда: 8 ноября, 11:00 — 14:00
Для подростков откроет свои двери ОНТУ — университет, где можно узнать, как рождаются современные технологии и идеи, которые меняют мир.
Что: Minekraft квест для детей
Где: Дерибасовская, 12, Книжная лавка «Е»
Когда: 8 ноября, 12:00
Что: Сова — символ мудрости
Где: Кири Муратовой, 13, б-ка N26
Когда: 7 ноября, 15:00
Что: Занятие с модульного оригами
Где: Преображенская, 35-а, Библиотека филиал 1
Когда: 8 ноября, 15:00
Что: Мини книжечка своими руками
Где: Дерибасовская, 12, Книжная лавка «Е»
Когда: 9 ноября, 12:00
Что: Мастер-класс «Чарівні долоньки» по книге «Запашные истории. Тайны яловцевой коробки»
Где: Европейская, 2, Книжная лавка Старого Льва
Когда: 8 ноября, 12:00
Лекции и образовательные события
Что: Встреча клуба РиФ
Где: Преображенская, 35-а, Библиотека филиал 1
Когда: 8 ноября, 14:00
Всех любителей восточной философии и искусства ждут на встрече клуба РиФ.
Литературные события
Что: Детективная игра «Кто я? »
Где: Дерибасовская, 12, Книжная лавка «Е»
Когда: 9 ноября, 14:00
Для любителей искать и читать детективы в Книжной лавке «Е» пройдет детективная игра «Кто я?».
Что: Презентация книги «Когда не стучат в двери: 25 историй о российской оккупации»
Где: Троицкая 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 8 ноября, 15:00
Одесса снова говорит о текстах. В библиотеке Грушевского пройдет презентация книги «Когда не стучат в двери: 25 историй о российской оккупации» — попытка зафиксировать свидетельства, чтобы память не растворилась в потоках новостей.
Что: Виртуальное путешествие «Килия: люди, события, места»
Где: Троицкая 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 8 ноября, 12:00
Рядом с этим — виртуальное путешествие «Килия: люди, события, места», которое открывает страницы локальной истории, как если бы читая старинный дневник города.
Для тех, кто любит неожиданности, обмен книгами вслепую в книжной лавке «Е» станет праздником доверия к случаю: иногда самые важные истории приходят именно тогда, когда их не ищешь.
Что: Обмен книгами вслепую
Где: Ковальская, 59, Книжная лавка «Е»
Когда: 8 ноября, 15:00
