В порту Одессы обвалился склад – под завалами остались люди (фото, видео)

В порту Одессы обвалился склад – под завалами остались люди (фото, видео)

Вечером субботы, 20 июля 2024 года, на территории Одесского морского торгового порта обрушилось здание склада. Под завалами оказались два человека, сообщает областное управление ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента и бензореза извлекли из-под завала мужчину 1990 года рождения. Работники ГСЧС оказали пострадавшему первую помощь, а после передали медикам.

Обвал в порту Одессы: спасение пострадавшего

А вот второго пострадавшего мужчину, 1993 года рождения, спасатели извлекли без признаков жизни.

По данным ГСЧС, вероятная причина разрушения – нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В одесском порту обвал складского здания, работает кинолог

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Редакция ПРОФИЛЬ
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