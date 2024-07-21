В порту Одессы обвалился склад – под завалами остались люди (фото, видео)

Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента и бензореза извлекли из-под завала мужчину 1990 года рождения. Работники ГСЧС оказали пострадавшему первую помощь, а после передали медикам.

А вот второго пострадавшего мужчину, 1993 года рождения, спасатели извлекли без признаков жизни.

По данным ГСЧС, вероятная причина разрушения – нарушение техники безопасности при строительных работах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: Рисовала граффити: на территории одесского санатория трагически погибла 13-летняя девочка.