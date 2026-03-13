Ключевые моменты:

Вечером 12 марта в Хаджибейском районе Одессы загорелся одноэтажный частный дом.

Спасатели эвакуировали 5 жителей соседних квартир.

На месте пожара обнаружили тело мужчины 1940 года рождения.

Предположительной причиной пожара стало попадание огня на легковоспламеняющийся материал.

Огонь охватил домашнее имущество и быстро распространялся. Из-за сильного задымления возникла угроза для жителей смежных помещений. Прибывшие на вызов сотрудники ГСЧС немедленно приступили к эвакуации: из соседних квартир на свежий воздух вывели пятерых человек.

К сожалению, спасти хозяина дома, где находился очаг возгорания, не удалось. В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1940 года рождения.

По мнению экспертов, вероятной причиной трагедии стало огня на легковоспламеняющийся материал.

К тушению привлекались 17 спасателей и 5 единиц спецтехники.

Как сообщалось, 10 марта одесские спасатели ликвидировали большой пожар на территории известного рынка «7-й километр» в поселке Авангард.

Фото иллюстративное