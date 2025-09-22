Открытие мемориальной таблички

21 сентября община села Липецкое торжественно открыла мемориальную табличку Ивану Львовичу Липе, который работал врачом в селе в 1989 году.

Иван Липа – выдающийся украинский деятель, писатель, посвятивший свою жизнь борьбе за независимость Украины и развитие национальной культуры.

А в 2022 году в его честь была переименована одна из сельских улиц. Это произошло благодаря предложению директора Подольского городского краеведческого музея Елены Звелиндовской.

– Как только у Игоря Стамбола прочитала об Иване Липе и его связи с селом Липецкое, возникла идея увековечить его память. В 2022 году подала предложение от имени нашего краеведческого музея в Подольский городской совет назвать одну из улиц в честь Ивана Липы. Сегодня – следующий шаг – памятная табличка, – поделилась Елена.

Директор музея Елена Звелиндовская рассказала, что здесь, в Липецком, в 1898 году Иван Липа начал врачебную деятельность и возглавил первую сельскую больницу. Он был не только врачом, но и одним из основателей «Братства тарасовцев», активным общественным деятелем, участником Одесской «Просвиты» и борцом за независимость Украины.

Концертная программа была насыщена песнями и танцами, акробатическим и цирковым искусством.

Для самых маленьких работала детская развлекательная локация: батуты, детская рыбалка, автопарк с машинками, аквагрим, артзона и многое другое.

Ради сладких воспоминаний всем детям подарили мороженое.

Также все гости и жители села наслаждались ароматной шурпой, приготовленной под открытым небом, и свежеиспеченными традиционными вертутами. Вертуты, приготовленные по рецептам лучших мастериц, были с сыром, капустой и тыквой.

Побывать в Липецком и не попробовать вертут – это все равно, что не быть там – такое поверье ходит среди жителей Подольского края.

– Этот день стал настоящим символом единства, надежды и стремления к мирному небу над Украиной, – делились мыслями участники праздничных мероприятий.

