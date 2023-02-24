Иван Липа: 158 лет украинскому комиссару Одессы, политику и врачу

24 февраля исполняется 158 лет со дня рождения Ивана Липы — украинского общественного и политического деятеля, врача, писателя, соучредителя «Братства тарасовцев» и борца за независимость Украины.

Родился Иван Львович в Керчи, в мещанской семье — его отец был отставным солдатом русской армии, а мать происходила из полтавских казаков. Иван Липа блестяще окончил Александровскую мужскую гимназию и поступил на медицинский факультет Харьковского университета.

Ему было всего 26 лет, когда он стал одним из соучредителей тайного общества «Братство тарасовцев». Это общество распространяло идеи Тараса Шевченко и боролось за национальное освобождение украинцев. Однако через два года Липу за народническую и проукраинскую деятельность арестовали и исключили из университета. Чтобы окончить медицинское образование, ему пришлось поступить в Казанский университет.

Переезд в Одессу и медицинская практика

В 1902 году Иван Липа переехал в Одессу, здесь он работал на таможне, а также санитарным врачом. Вскоре он построил в селе Дальник больницу для малоимущих жителей и стал заниматься медицинской практикой на Ближних Мельницах.

В Одессе Липа организовал издательство «Одесский литературный союз», сотрудничал с одесской «Просвітою» и одесским литературным обществом. Когда началась Первая мировая война, служил военным врачом.

Комиссар и медицинский инспектор Одессы

В марте 1918 года Иван Липа был назначен украинским комиссаром, а позже — медицинским инспектором Одессы. В начале 1919 года он переехал в Киев, и в период УНР возглавил управление культуры и вероисповедания в правительстве. Был членом Всеукраинского национального совета и Совета республики.

В начале 1922 года Липа переехал во Львов, а потом в село Винники, где занимался врачебной практикой и литературной деятельностью. Через год Иван Липа, который страдал раком желудка, умер и был похоронен в Винниках.

В Одессе Иван Липа вместе со своим сыном Юрием Липой (известный украинский политик и писатель) жили в доме на улице Пастера, 52. Сейчас на здании установлена памятная доска об этом.

На одесских Черемушках одна из улиц носит имя Ивана и Юрия Лип.

Есть мемориальная доска, посвященная Ивану Липе и в селе Дальник под Одессой. Там организовал земсую больницу.

Источник: Википедия