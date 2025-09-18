Ключевые моменты:

Праздник состоится 27 сентября в 12:00 в зоопарке.

В программе мероприятия — аниматоры, мастер-классы и праздничный концерт.

Одесский зоопарк празднует свой 103-й день рождения.

Программа празднования

На день рождения зоопарка гостей ждет насыщенная программа: работа аниматоров для детей и взрослых, познавательные мастер-классы и праздничный концерт. Мероприятие начнется в 12:00 часов дня.

Одесский зоопарк — один из старейших зоопарков Украины, который уже 103 года радует посетителей разнообразными животными со всего мира, включая тигров, слонов, зебр и многих других представителей фауны.

Читайте также: