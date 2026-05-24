Вечером 23 мая на улице Университетской в Приморском районе Одессы взорвался автомобиль Volkswagen.

Внутри салона авто в момент взрыва находились два человека, оба травмированы.

Полицейские, криминалисты и взрывотехники устанавливают причины случившегося.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, ЧП произошло на улице Университетской. По предварительным данным, в момент происшествия в салоне автомобиля находились два человека. Оба получили травмы.

Медики оказали обоим пострадавшим необходимую помощь. Информация о тяжести их состояния уточняется.

На месте работали оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причины взрыва.

В полиции добавили, что окончательная правовая квалификация произошедшего будет дана после завершения первоочередных следственных действий и анализа всех собранных материалов.

Как сообщалось, в конце 2025 года Одесская областная прокуратура направила в суд дело о теракте в Одессе. На скамье подсудимых окажется 23-летний житель Запорожской области, который в июле того года подорвал автомобиль с человеком на улице Варненской.