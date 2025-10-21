Ключевые моменты:

В Измаиле мужчина готовил два взрыва возле районного ТЦК и еще одного объекта Сил обороны.

Задержан 27-летний автомеханик, завербованный российскими спецслужбами.

Самодельные взрывные устройства были начинены металлическими гайками для максимального ущерба.

Заказной теракт в Измаиле: детали

Служба безопасности Украины предотвратила теракты, которые должны были произойти в городе Измаил Одесской области. Российские спецслужбы пытались организовать серию взрывов в многолюдных местах — возле районного ТЦК и недалеко от оборонного здания.

Планировали все в час пик, чтобы нанести как можно больше вреда как военным, так и гражданским. Исполнителем был 27-летний автомеханик из Измаила, который искал «легкий заработок» в Telegram-каналах. Именно там его и завербовали россияне.

Мужчину задержали с поличным, когда он устанавливал взрывчатку в цветнике возле военного объекта.

Следствие выяснило, что он не просто закладывал самодельные взрывные устройства, но и изготавливал их прямо в арендованной квартире. Эту квартиру специально выбрали с окнами на обе стороны. Туда установили камеры — враг планировал удаленно активировать взрывчатку и получить видеоподтверждение.

Взрывные устройства были спрятаны в огнетушителях и начинены металлическими гайками для усиления поражения.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — покушение на террористический акт. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.