Ключевые моменты:
- В Измаиле мужчина готовил два взрыва возле районного ТЦК и еще одного объекта Сил обороны.
- Задержан 27-летний автомеханик, завербованный российскими спецслужбами.
- Самодельные взрывные устройства были начинены металлическими гайками для максимального ущерба.
Заказной теракт в Измаиле: детали
Служба безопасности Украины предотвратила теракты, которые должны были произойти в городе Измаил Одесской области. Российские спецслужбы пытались организовать серию взрывов в многолюдных местах — возле районного ТЦК и недалеко от оборонного здания.
Планировали все в час пик, чтобы нанести как можно больше вреда как военным, так и гражданским. Исполнителем был 27-летний автомеханик из Измаила, который искал «легкий заработок» в Telegram-каналах. Именно там его и завербовали россияне.
Мужчину задержали с поличным, когда он устанавливал взрывчатку в цветнике возле военного объекта.
Читайте также: В Одессе готовили теракт у Мемориала 411-й батареи
Следствие выяснило, что он не просто закладывал самодельные взрывные устройства, но и изготавливал их прямо в арендованной квартире. Эту квартиру специально выбрали с окнами на обе стороны. Туда установили камеры — враг планировал удаленно активировать взрывчатку и получить видеоподтверждение.
Взрывные устройства были спрятаны в огнетушителях и начинены металлическими гайками для усиления поражения.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — покушение на террористический акт. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.