Ключевые моменты:

Сегодня в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям.

Есть погибшие и раненые, среди пострадавших – ребенок.

Нападавший забаррикадировался в супермаркете, захватив заложников.

Во время спецоперации стрелка ликвидировали.

По данным полиции и городских властей, сегодня около 17:00 неизвестный открыл огонь по людям прямо посреди улицы. Затем он забаррикадировался в помещении супермаркета и взял заложников.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спецназовцы КОРД, начавшие спецоперацию по задержанию злоумышленника. С ним пытались установить контакт переговорщики, однако во время операции он открыл огонь по полицейским.

По информации городского головы Виталия Кличко, среди раненых есть ребенок, который был госпитализирован. Другим пострадавшим оказывалась помощь на месте. Также сообщалось о погибших, точное их число уточняется.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что спецназовцы КОРД провели штурм и ликвидировали нападающего.

По предварительным данным, имя подозреваемого – Дмитрий Васильченков. Сообщается, что родился 21 апреля 1968 года в Москве, имеет гражданство Украины. Раньше мужчина проживал в Бахмуте Донецкой области, а затем – в Голосеевском районе столицы.