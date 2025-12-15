Ключевые моменты:
- Без осадков 16 декабря в Одессе и области
- Облачно с прояснениями
- Туман на дорогах ночью и утром.
Погода в Одессе
Ветер северо-западный, днем перейдет в восточный, порывы 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +3…+5°C,
- днем +6…+8°C.
Погода в Одесской области
Ветер северо-западный, днем восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +1…+6°C, местами до -2°C,
- днем +6…+11°C.
На дорогах области ночью и утром местами возможен туман с видимостью 1-2 км.
