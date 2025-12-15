На Ланжероне, море, чайки

Ключевые моменты: 

  • Без осадков 16 декабря в Одессе и области
  • Облачно с прояснениями
  • Туман на дорогах ночью и утром.

Погода в Одессе

Ветер северо-западный, днем ​​перейдет в восточный, порывы 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +3…+5°C,
  • днем +6…+8°C.

Погода в Одесской области

Ветер северо-западный, днем ​​восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +1…+6°C, местами до -2°C,
  • днем +6…+11°C.

На дорогах области ночью и утром местами возможен туман с видимостью 1-2 км.

Также читайте:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме