Температура морской воды у берегов Одессы замерла на отметке 18-19°С.

Синоптики предупреждают, что надвигающийся шторм и сильный ветер 27 мая могут помешать отдыху на побережье.

Медики напоминают, что оптимальной и безопасной для купания считается вода от 20-22°С.

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура воды в районе одесских пляжей пока колеблется в пределах 18-19°С. Море уже окончательно избавилось от весенней прохлады, но до идеальных условий для долгих заплывов все еще не дотягивает. Врачи традиционно рекомендуют дождаться, пока вода прогреется хотя бы до 20-22°С, особенно если речь идет о детях.

Стоит ли сегодня идти на пляж

В обычный майский день такие градусы вполне могли бы привлечь на побережье любителей быстрого окунания или красивого загара, но среда, 27 мая, может преподнести сюрпризы. Из-за объявленного штормового предупреждения, шквального ветра до 20 м/с и возможного волнения на море приближаться к воде может быть опасно.

Штормовая погода не только поднимает высокие волны, но и потенциально усиливает минную опасность у берега. Поэтому, несмотря на манящие 19 градусов в воде и дневную жару до +27°С, планы на морскую прогулку, возможно, придется перенести до полного прекращения непогоды.

