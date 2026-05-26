На завтрашний день, среду 27 мая, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: днем пройдут грозы с градом, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Одессе днем ожидается грозовой дождь, температура ночью составит 16-18°С, а днем потеплеет до 25-27°С.

По области также пройдут грозы, ночью термометры покажут 14-19°С тепла, а в дневные часы жара достигнет 25-30°С.

Как уберечь себя во время непогоды: советы одесситам

Городские службы убедительно просят одесситов и гостей города быть максимально бдительными. Во время непогоды лучше ограничить передвижения по улицам. Если шторм застал вас вне дома, обходите стороной старые деревья и шаткие конструкции – порывистый ветер может ломать ветки и обрывать провода.

Особое внимание стоит проявить водителям. Мэрия просит не оставлять авто под деревьями и ЛЭП, а также не парковать машины на решетках дождеприемников, чтобы не мешать работе коммунальной техники в случае сильного ливня.

Кроме того, из-за шторма в Черном море временно усиливается и минная опасность. Волны могут сорвать боеприпасы с якорей и прибить к побережью, поэтому от прогулок у самой кромки воды сейчас лучше воздержаться. При обнаружении любых подозрительных предметов сразу звоните по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 27 мая

По Одессе на завтра синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер западный 7-12 м/с, днем северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 27 мая

По Одесской области в среду сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем переходящий в северо-западный, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°С тепла, днем воздух местами прогреется до 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

