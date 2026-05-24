Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море у побережья Одессы достигла 17–18°С.

В городе готовят дополнительные укрытия на пляжах к летнему сезону.

Спасатели предупреждают об опасности мин и призывают не оставлять детей без присмотра.

Сколько градусов сейчас в Черном море

Сегодня, 24 мая, вода у одесского побережья прогрелась до вполне терпимых +17…+18 °C.

На улице тоже будет комфортно: днем воздух прогреется до +23…+25 °C, а дождей синоптики не обещают. Правда, идеальный штиль поймать не получится — с севера дует довольно резкий ветер со скоростью 9–14 м/с.

Пляжи 2026: где прятаться во время тревоги?

В мэрии подкинули горячих новостей. В этом году легальных коммунальных пляжей в городе станет больше. Но правила жесткие: загорать разрешат только там, где есть куда бежать в случае обстрела.

Специально к началу сезона город закупает еще 8 мобильных бетонных укрытий. Их расставят по всей береговой линии — от «Ланжерона» до самой 16-й станции Большого Фонтана. В итоге прятаться у моря можно будет в 19 официальных точках.

Минная опасность — это не шутка

Пока одесситы и гости города собираются штурмовать песок, спасатели традиционно напоминают: расслабляться и терять бдительность у воды сейчас смертельно опасно. Чтобы долгожданный выходной не закончился трагедией, запомните четыре «нельзя»:

Таблички «Осторожно, мины!» установлены не для антуража. Пляжи Одессы — это до сих пор зона боевых действий. Одно легкомысленное селфи у кромки воды может стоить жизни.

Дикие пляжи — табу. Дождитесь, пока мэрия официально откроет безопасные зоны. Там хотя бы водолазы проверили дно, натянули сетки от мин и дежурят спасательные посты.

Никакого алкоголя у воды. Спиртное на жаре отключает инстинкт самосохранения, замедляет реакцию и создает иллюзию, что море «по колено». В Одесской области это самая частая причина глупых смертей на воде.

Дети — под тотальный контроль. Не отвлекайтесь на телефон ни на секунду. Малыши исчезают под водой мгновенно и бесшумно.

Берегите себя, отдыхайте с умом и помните, в какое время мы живем!

