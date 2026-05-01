Ключевые моменты:

Регулярные атаки на Одесщину: систематические удары РФ дронами-камикадзе по региону, особенно портам.

Раньше больше баллистики, сейчас – дроны; пиковые показатели были хуже, но атаки стали систематическими.

Постоянная угроза: Часть дронов прорывается, несмотря на перехват.

Риски для отдыха 2026 года: атаки днем, минная опасность после штормов.

Как война повлияет на курортный сезон 2026 года в Одессе

К сожалению, война продолжается, а атаки РФ в Одесскую область не прекращаются.

Обстрелы приобретают системный характер, с основным акцентом на дроны-камикадзе, которые регулярно запускают по региону, в том числе по портовой инфраструктуре. Такая ситуация создает риски для предстоящего курортного сезона.

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, недавние обстрелы портовой инфраструктуры подтверждают, что морское направление остается опасным. Он добавляет, что ситуация не новая — подобные атаки ведутся давно.

«На самом деле в пиковых показателях бывало гораздо хуже. Раньше враг чаще применял баллистику и избивал непосредственно по портам. Сейчас они используют больше дроны-камикадзе. Сказать, что есть рост атак, я не могу, но есть их систематичность», — пояснил спикер ВМС.

Плетенчук признается, что даже при высоком уровне перехватов часть дронов прорывается, поэтому угроза постоянна.

Следует отметить, что военные отдельно отмечают опасность беспилотных морских катеров, фиксировавшихся у побережья. Массового применения пока нет, но эти аппараты несут взрывчатку и представляют собой реальную угрозу, а не «гуманитарные» или разведывательные средства.

С потеплением украинцы традиционно направляются к морю. Эксперт отмечает, что риски высоки — не только из-за атак, но и минной опасности. Беспилотные катера не представляют прямой угрозы для отдыхающих, но воздушные тревоги игнорировать нельзя. Кроме того, в последнее время россияне проводят атаки даже днем, поэтому находиться на пляже во время тревоги не стоит. Эксперт подчеркнул: категорически запрещено заходить в воду во время тревоги или посещать закрытые участки побережья, потому что это ежегодно приводит к трагедиям.

Источник: Новини.LIVE