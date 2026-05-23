Температура моря в Одессе

Несмотря на нестабильную погоду, морская вода у побережья Одессы продолжает прогреваться. По состоянию на 23 мая температура моря составляет +17…+18 °С.

Для конца мая такие показатели считаются достаточно комфортными для прогулок у моря, хотя для полноценного купального сезона вода пока остается прохладной.

Погода в Одессе 23 мая: дождь, гроза и шквалы

По данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в пятницу в Одессе будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем пройдет умеренный дождь с грозой.

Температура воздуха утром составит +16…+18 °С, днем потеплеет до +23…+25 °С.

Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с. Во время грозы возможны шквалы до 15–18 м/с. Из-за ухудшения погоды в Одесской области объявили I уровень опасности.

Будет ли жара летом в Украине

В последние дни в СМИ активно обсуждают волну жары, которая накрыла страны Западной Европы. Однако синоптики подчеркивают: погода в Испании, Франции или Великобритании не означает, что такая же ситуация будет и в Украине.

В Украинском гидрометеорологическом центре объясняют, что в ближайшее время на территорию страны будет поступать прохладный воздух из Скандинавии.

По прогнозам специалистов, температура в Украине в основном будет комфортной — от +21 до +27 °С. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в конце мая синоптики ожидают снижение температуры — показатели могут оказаться ниже климатической нормы для этого периода.