Ключевые моменты:
- Морская вода у берегов Одессы прогрелась до +17…+18 °С.
- В Одессе и области 23 мая ожидаются дожди, грозы и шквалы.
- Синоптики говорят, что сильной жары в Украине пока не будет.
Температура моря в Одессе
Несмотря на нестабильную погоду, морская вода у побережья Одессы продолжает прогреваться. По состоянию на 23 мая температура моря составляет +17…+18 °С.
Для конца мая такие показатели считаются достаточно комфортными для прогулок у моря, хотя для полноценного купального сезона вода пока остается прохладной.
Погода в Одессе 23 мая: дождь, гроза и шквалы
По данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в пятницу в Одессе будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем пройдет умеренный дождь с грозой.
Температура воздуха утром составит +16…+18 °С, днем потеплеет до +23…+25 °С.
Ветер будет северным со скоростью 7–12 м/с. Во время грозы возможны шквалы до 15–18 м/с. Из-за ухудшения погоды в Одесской области объявили I уровень опасности.
Будет ли жара летом в Украине
В последние дни в СМИ активно обсуждают волну жары, которая накрыла страны Западной Европы. Однако синоптики подчеркивают: погода в Испании, Франции или Великобритании не означает, что такая же ситуация будет и в Украине.
В Украинском гидрометеорологическом центре объясняют, что в ближайшее время на территорию страны будет поступать прохладный воздух из Скандинавии.
По прогнозам специалистов, температура в Украине в основном будет комфортной — от +21 до +27 °С. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в конце мая синоптики ожидают снижение температуры — показатели могут оказаться ниже климатической нормы для этого периода.