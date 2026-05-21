Ключевые моменты:
- В Одесской области состоялся рабочий визит делегации Государственное агентство развития туризма Украины.
- Обсудили запуск проекта «Путешествие к себе. Пути восстановления».
- Инициатива направлена на развитие внутреннего туризма и психоэмоциональное восстановление украинцев
- Планируется создание национальной цифровой платформы обновительного туризма.
- Одещина рассматривается как один из ключевых регионов для новых туристических маршрутов.
Новый туристический формат для Украины
В Одесской области состоялся рабочий визит делегации Государственное агентство развития туризма Украины. В рамках поездки в Одесская областная военная администрация провели совещание, посвященное развитию внутреннего туризма и внедрению проекта «Путешествие к себе. Пути восстановления».
В ходе обсуждения речь шла о создании условий для психоэмоционального восстановления украинцев через путешествия, культурные пространства и естественные локации. Отдельно акцентировали внимание на развитии туристического потенциала Одесщины. В частности, формирование новых маршрутов и их дальнейшая интеграция в общенациональную цифровую платформу восстановительного туризма.
Также вожди совершили визит в город Беляевка, где обсуждали возможности развития местных туристических инициатив и их включение в общенациональные проекты.
Напомним, в Затоке уже начинают открывать бронирование на сезон отдыха 2026 года. Часть баз активно готовится: упорядочивают территории, запускают бассейны. Стоимость проживания стартует от 350 грн в сутки с человека. Правда, не все украинцы готовы ехать отдыхать в Залив во время постоянных обстрелов курортного поселка.