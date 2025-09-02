Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе и на побережье области 2 сентября будет держаться на уровне +20…+21°С.
- Воздух прогреется днем до +27-29°С, а по области — до 32°С
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 2 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 20–21°С. Это комфортный показатель для купания в начале осени.
Днем воздух прогреется до 27–29°С, осадков не прогнозируется.
Фото — Анжела Королевич