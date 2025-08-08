Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе и области составит +23…+24 °C — купаться будет приятно.
- Погода жаркая: днем +28…+30 °C, без осадков.
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе пятницу, 8 августа, будет в пределах 23-24°С. Это идеальные условия для купания и пляжного отдыха. Вода остаётся тёплой, несмотря на небольшое снижение дневной жары, и прекрасно подходит для длительного пребывания в море. По прогнозу синоптиков сегодня:
- В Одессе температура воздуха будет в пределах 29-32°С,
- По Одесской области столбик термометра покажет 28-33°С.
