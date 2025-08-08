Ключевые моменты

Пересыпский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество Руслана Тарпана.

Бизнесмен подозревается в государственной измене и хищении бюджетных средств в условиях военного положения.

Одесская областная прокуратура ранее заочно объявила Тарпану подозрение в пособничестве государству-агрессору.

Пересыпский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте имущества бизнесмена и экс-депутата горсовета Руслана Тарпана, подозреваемого в государственной измене и хищении бюджетных средств в крупных размерах в условиях военного положения. Об этом говорится в постановлении суда.

Следствие установило, что Тарпан причастен к присвоению средств, выделенных на капитальный ремонт укрытия. Кроме того, он передал в московский музей более 20 раритетных автомобилей — преимущественно советских и американских марок (ЗИЛ, ЗИС, Cadillac), которые, по данным следствия, использовались для пропаганды российских силовых структур. Следователи считают, что бизнесмен сознательно способствовал деятельности Федеральной службы охраны РФ.

Также выяснилось, что Тарпан владеет объектами недвижимости, оформленными на родственников и доверенных лиц. Одно из предприятий, связанное с ним, владеет крупным торгово-офисным центром, в отношении которого в 2025 году была инициирована процедура банкротства.

Ранее Одесская областная прокуратура заочно объявила подозрение Руслану Тарпану в пособничестве государству-агрессору. В декабре прошлого года суд передал в управление АРМА имущество бизнесмена — автомобиль ЗИЛ модели 4104 и земельные участки общей площадью 0,7 гектара на побережье Одессы, в районе жилого кооператива «Золотые ключи».

Напомним, в 2017 году МВД Украины объявило Руслана Тарпана в розыск в рамках дела о хищении более 300 млн грн при строительстве глубоководного выпуска сточных вод в Одесском заливе. Объект стоимостью почти 600 млн грн так и не запустили.

