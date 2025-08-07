Ключевые моменты

8 августа — Тина Кароль в Ibiza Beach Club

9 августа — Благотворительный турнир «Лига профессионального самбо 5.0»

10 августа — Вивальди. Времена года. Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

10 августа — Белый Бо. «Месяц, ром и немного лжи» в ITAKA

10 августа — Богдан Богаченко. Лучшие шутки на бис Культурный центр Union

Для сердца — музыка

Когда Тина Кароль выходит на сцену — останавливается время. Ее голос растворяет усталость, разжигает воспоминания, затрагивает самое сокровенное. Одесса увидит концерт, который уже успел стать легендой. И, поверь, будет момент, когда вся IBIZA затаит дыхание…

А чуть позже — нежность струн и тишины. В храме, где даже воздух звучит иначе, оживет Вивальди. Все времена года — в одной молитве музыки. Это будет прикосновение к вечному. А для тех, кто любит ночные истории, — Белый Бо. Море, песни, немного лжи и очень много искренности. Он не просто поет — он открывает душу.

Для души — смех

Богдан Богаченко — это когда смешно так, что забываешь обо всем. Это те шутки, которые как будто придумали специально для тебя. Под открытым небом, в свете теплого вечера — смех станет лучшей терапией.

Для силы — борьба

Эти бои — не за медали, а за жизнь. Турнир по самбо — это когда спорт становится настоящим фронтом, а каждый билет — донатом для наших воинов. Здесь победа имеет другое лицо, и каждый удар — с верой в ВСУ.

Эти выходные — как большая волна. Хочешь — прыгай с головой, хочешь — просто коснись краешком сердца. Но не пропусти. Одесса дышит эмоциями. А ты?

8 августа, 19:00. Концерт Тина Кароль. IBIZA

Тина Кароль — уже двадцать лет дарит свое творчество своим поклонникам. Она — автор более чем тридцати хитов, которые стали саундтреками сердца иилйона людей. Шоу, которое она покажет в Одессе уже посетили тысячи зрителей. Искренность, вдохновение, мощный вокал, профессиональная команда, экранное шоу и конечно Хиты. Изюминкой шоу станет мощная и романтическая премьера песни.



9 августа, 16:00. Спорт. Лига профессионального самбо. Банкетный дом Ренессанс.

Не так часто мы анонсируем спортивные события. Эта неделя тот случай, когда мы хотим пригласить любителей борьбы на благотворительный турнир по самбо. Организаторы уверяют, что каждый билет на это бойцовское шоу — донат в поддержку ВСУ.



10 августа, 14:30. Вивальди. Времена года. Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Бессмертная классика в исполнении Capella Pergolesi. Концерт предлагает музыкальное путешествие через четыре времени года, передавая их эмоциональные состояния и красоту. Выступление состоится в старинном храме с уникальной акустикой, что само по себе невероятный опыт и ощущения.



10 августа, 17:00. Концерт. Белый БО. Луна, ром и немного лжи. ITAKA

Вечер на побережье моря, наполненный эмоциями и энергией от одного из самых ярких представителей новой музыкальной волны.Наслаждаться легким морским бризом под любимые: «До рассвета», «Луна, ром и немного лжи», «К звездам», «Проведи меня домой», „Лед“, «Не тот» и много сюрпризов! Откровенный, харизматичный и искренний — Белый Бо создает особую атмосферу, которую невозможно забыть.



10 августа, 19:30. Богдан Богаченко. Лучшие шутки на бис. Культурный центр Union

Этот концерт для тех, кто давно хотел увидеть выступление Богдана вживую, но не получалось. Под открытым небом прозвучат лучшие шутки из разных выступлений. Приходите посмеяться над ними впервые или так, будто впервые.

