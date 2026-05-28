Температура морской воды у одесского побережья опустилась до 17-18°С.

Из-за сильного северо-западного ветра со скоростью 12-14 м/с на море объявили желтый уровень опасности.

Врачи напоминают, что безопасной для заплывов считается вода от 20-22°С.

Штормовая погода и волнение на море значительно усиливают минную угрозу на пляжах.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура воды на одесских пляжах сегодня будет колебаться в пределах 17-18°С. Море немного растеряло майское тепло, поэтому для полноценных купаний вода все еще остается прохладной. Медики советуют дождаться, пока море прогреется хотя бы до 20-22°С, особенно если в воду планируют заходить дети.

Главной причиной похолодания воды стал ветер. Синоптики объявили предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях вдоль всего побережья Одесской области. Ночью и днем 28 мая ожидается порывистый северо-западный ветер со скоростью 12-14 м/с.

Такой сильный ветер не только мешает морю прогреваться, но и поднимает волны, что делает отдых у самой кромки воды опасным. Штормовая погода может сорвать с якорей вражеские мины и вынести их к берегу. Учитывая этот факт, прогулки по пляжу лучше отложить до более спокойной погоды.

