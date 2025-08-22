Ключевые моменты:

Температура морской воды сегодня в Одессе остается комфортной для купания: +21…+22°C.

Температура воздуха днем +27…+29 °C, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 22 августа, температура морской воды в Одессе составит 21–22°С. Такая температура считается приемлемой для купания, однако отдых у моря будет сопровождаться неблагоприятными погодными условиями.

Днем ожидаются сильные порывы южного ветра — до 15–20 м/с. Воздух прогреется до 27–29°С, осадков не прогнозируется.

Синоптики предупреждают: во время шторма существует риск срыва морских мин с якорей, их дрейфа вдоль побережья и прибивания к берегу, поэтому купание и пребывание у воды может быть опасным.

Фото — Анна Баратинская