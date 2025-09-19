Ключевые моменты:

Море в Одессе 19 сентября остынет до 18-19°С;

Днем воздух прогреется до +21 — 23°С.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 19 сентября, температура морской воды в Одессе понизится до 18–19°С. Такая водя считается прохладной для купания, но вполне приемлемой для закаленных людей, особенно при теплой погоде.

День будет достаточно прохладным с температурой воздуха 21-23°С.

Фото — Анна Баратынская