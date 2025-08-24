Ключевые моменты

Морская погода: без существенных осадков, легкое волнение моря, температура воды 20–21 °C, воздух днем прогреется до 22–27 °C.



Безопасность: объявлен желтый уровень опасности — возможны неблагоприятные условия, поэтому стоит быть внимательными.

В этот день существенных осадков не ожидается. Ветер будет северный, 6–11 м/с, а вечером усилится до 12–14 м/с. Волнение моря прогнозируется легкое, уровни моря вдоль побережья и в лиманах останутся безопасными.

Температура морской воды у Одессы и на побережье составит 20–21 °C, что считается комфортным показателем для купания.

Для региона объявлен I уровень опасности (желтый). Это означает потенциально опасные погодные условия, которые могут повлиять на жизнь людей, работу инфраструктуры и транспорта. В таких условиях рекомендуется сохранять осторожность и следить за обновлениями прогноза.

Читайте также: