Ключевые моменты:

В Одессе состоятся две громкие театральные премьеры — «Шум за сценой» и опера «Паяцы»

В парке Шевченко пройдут «Песики Фест» и IV Южный Шевченко-Рок-Фест «Кобзар» с участием группы «Тінь Сонця»

Любителей музыки приглашают на Лавандовый концерт в Ботаническом саду и выступление Виталия Козловского

Донецкий драмтеатр представит в Одессе иммерсивный спектакль «Косметика врага», а в конце месяца покажет «Ночь в Лиссабоне»

В афише также есть празднование Ивана Купала и атмосферное застолье в старом одесском дворике

Афиша Одессы 27 июня – 2 июля

Театр юного зрителя представит премьеру комедии «Шум за сценой» — остроумную историю о хаосе, интригах и забавных приключениях за театральными кулисами. В Одесской опере покажут премьеру легендарной оперы «Паяцы», где искусство и настоящие человеческие страсти переплетаются в драматической истории.

Одесская киностудия примет гастрольную постановку Донецкого драматического театра «Косметика врага» по произведению Амели Нотомб в формате иммерсивного театра, стирающего границу между сценой и зрителем.

В конце месяца в помещении Театра музкомедии покажут спектакль «Ночь в Лиссабоне» по роману Эриха Марии Ремарка с Владимиром Горянским в главной роли.

Фестивали и городские события

В парке Шевченко пройдет «Песики Фест» — большой праздник для собак и их хозяев с лекциями, мастер-классами, спортивными активностями, ярмаркой и благотворительной программой в поддержку служебных и бездомных животных. Здесь же в День Конституции Украины состоится IV Южный Шевченко-Рок-Фест «Кобзар», который после перерыва возвращается с выступлениями украинских рок-групп и хедлайнером «Тінь Сонця».

В парке Победы приглашают отпраздновать Ивана Купала в атмосфере древних украинских традиций: с плетением венков, символическими обрядами, травяным чаем и уютным женским кругом.

Концерты и музыка

В Ботаническом саду состоится «Лавандовый концерт» — музыкальная импрессия среди цветущей лаванды, где прозвучат произведения Шопена в исполнении пианистки Анны Антроповой. А в Аркадии поклонников украинской эстрады ждет концерт Виталия Козловского с живым звуком и любимыми хитами.

Особая атмосфера Одессы

Ценителей городских традиций приглашают на застолье «Та самая Одесса в старом дворике». Гостей ждут одесские блюда, живая музыка, теплые разговоры и настоящая атмосфера старого города.

Далее в анонсе вы найдете подробности, время и место проведения мероприятий.

Что: гастроли «Косметика врага»

Где: Одесская киностудия

Когда: 26–27 июня, 19:00

А если случайный разговор в аэропорту — совсем не случайный? Рейс задержан. Время замирает. Двое — Ангюст и незнакомец, который знает о нем больше, чем должен. Обычная беседа постепенно превращается в напряженную игру, где каждое слово открывает опасную правду.

«Косметика врага» по пьесе Амели Нотомб — в иммерсивном формате, когда граница между сценой и зрителем стерта: ты не просто смотришь, ты внутри событий. Рядом с героями. В их разговоре. На расстоянии вытянутой руки. В ролях — заслуженные артисты Украины Андрей Луценко и Игорь Китриш.

Что: Песики Фест

Где: парк Шевченко

Когда: 27 июня, 11:00

Самый масштабный фестиваль для собак и их людей, где каждый найдет что-то для себя. Будут работать лекторий о сознательном пет-родительстве, практические занятия по дрессировке, творческие мастер-классы, игровые зоны с лабиринтами и препятствиями для маленьких и больших песиков, зона груминга за донат.

Ярмарка полезных товаров, лакомств и аксессуаров для хвостиков.

Розыгрыши, интерактивы, квесты с сокровищами и гарантированными подарками!

И это еще не все! «Песики Фест» — это еще и большая благотворительная миссия: часть средств от активностей будет передана благотворительным фондам на поддержку служебных собак и животных, которые выживают в приютах. Можно будет сделать донат фондам и получить консультацию по адопции — возможно, именно здесь вас ждет ваш будущий песик.

Что: премьера «Шум за сценой»

Где: Театр юного зрителя

Когда: 27 июня, 17:00

Побывать за кулисами мечтают многие зрители, и в новой комедии «Театр. Шум за сценой» для вас приоткроют театральный занавес с другой стороны.

Репетиции и гастроли, отношения между актерами и режиссером, комическая путаница, когда обычный рабочий процесс в театре выходит из-под контроля, — все это в знаменитой гротескной комедии британского драматурга Майкла Фрейна, популярного бродвейского автора. Майкл Фрейн — лауреат премии Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая новая комедия».

Настоящий английский юмор и искренняя любовь к театру и людям, которые ему служат.

Что: празднование Ивана Купала

Где: парк Победы

Когда: 27 июня, 14:00

Девушки, приглашаем вас на вечер, где переплетутся магия лета, женская энергия и старинные традиции. Без суеты, без лишнего шума — только природа, цветы и особая атмосфера.

Вас ждут плетение венков из полевых цветов, легкие купальские гадания и символические ритуалы на исполнение желаний, травяной чай, угощения и душевные разговоры, новые знакомства, вдохновение и женский круг поддержки, атмосфера летнего волшебства, которую захочется запомнить.

Если вам давно хотелось провести время по-особенному, почувствовать магию купальской ночи и просто побыть среди своих — вас ждут именно здесь.

Что: застолье «Та самая Одесса в старом дворике»

Где: Нежинская, 5

Когда: 27 июня, 17:00

В субботу снова откроются ворота одного старого дворика на Нежинской.

Одесситы приглашают в гости!

Гостей ждет большой стол с форшмаком, биточками из тюльки, молодой картошкой, брынзой с помидорами и другими одесскими угощениями. И какой же праздник без одесских музыкантов с любимыми одесскими мелодиями и самоваром на дровах?

Это вечер в старом одесском дворике, где знакомятся, общаются, вспоминают старую Одессу и просто хорошо проводят время в приятной компании.

Одессу интересно не только рассматривать. Каждый билет помогает поддерживать и сохранять старый одесский дворик, который стал домом для нашего проекта.

Что: премьера «Паяцы»

Где: Театр оперы и балета

Когда: 27 июня, 18:00

События оперы происходят в Калабрии, недалеко от Монтальто, в день праздника Феррагосто (Успения Пресвятой Богородицы).

По традиции итальянского театра commedia dell’arte спектакль начинается обращением к зрителям. Один из актеров труппы напрямую обращается к публике и кратко знакомит ее с сюжетом, открывая не только театральный занавес, но и завесу человеческих душ.

Что: Лавандовый концерт

Где: Ботанический сад. Новая территория

Когда: 27 июня, 18:00

Шопен. Лавандовый концерт — Lavandarium-импрессия, где музыка Шопена оживает среди цветов, бабочек и миражей.

В самом сердце Ботанического сада пройдет концерт, похожий на сон: Шопен прозвучит в полутенях, а воздух станет словно акварелью, растекающейся между стеблями лаванды. Фортепиано. Природа. Искусство, возвращающее дыхание.

Пианистка Анна Антропова — лауреат международных и национальных конкурсов — исполнит самые нежные произведения Шопена на фоне лавандовых пейзажей, зеркального света и шелеста сада. Лавандовый лабиринт одесского Ботанического сада откроется только тем, кто умеет услышать тишину между нотами. Это будет музыка прикосновения, музыка легкости, которой не нужны слова.

Дресс-код: белая одежда и шляпы — эстетика, объединяющая гостей с атмосферой события.

Что: Виталий Козловский

Где: Аркадия, Itaka

Когда: 27 июня, 19:00

Виталий Козловский — это голос, который уже более 20 лет дарит слушателям искренность, страсть и настоящие эмоции. От триумфальной победы в проекте «Шанс» до званий «Певец года» и заслуженного артиста Украины — его творческий путь наполнен любовью к музыке и своим поклонникам. Приглашаем вас на концерт одного из самых ярких и харизматичных артистов украинской сцены! Вас ждет профессиональное шоу, живой звук и невероятная энергетика, которая заряжает каждого.

Что: рок-фестиваль «Кобзар»

Где: парк Шевченко

Когда: 28 июня

Вход свободный!

В День Конституции Украины в Одессе состоится IV Южный Шевченко-Рок-Фест «Кобзар». После нескольких лет вынужденной паузы фестиваль возвращается!

Фестиваль «Кобзар» был основан в 2019 году в Херсоне и быстро стал одним из самых ярких культурных событий юга Украины. Его особенностью является сочетание украинской поэзии, национальной идентичности и современной рок-музыки. За годы существования фестиваль объединил на одной сцене музыкантов из разных регионов страны и стал площадкой для популяризации украинской культуры.

На сцене в Одессе выступят группы и исполнители из разных регионов Украины:

#Khorta (г. Запорожье);

Друже Музико;

Military Band 93-й отдельной механизированной бригады (г. Днепр);

Нижній Світ;

Скеля (г. Днепр).

Хедлайнером фестиваля станет известная украинская фолк-метал-группа «Тінь Сонця» (г. Киев).

Что: гастроли «Ночь в Лиссабоне»

Где: Театр музкомедии

Когда: 30 июня

В ночном портовом городе Лиссабоне в разгар Второй мировой войны среди блуждающих теней изгнанников, бездомных и людей, потерявших родину, разворачивается пронзительная история о бегстве, любви и утрате по роману Эриха Марии Ремарка.

В то время, когда украинцы переживают войну, разлуку, эвакуацию, потери и оккупацию, «Ночь в Лиссабоне» приобретает особое значение и звучание. Это не только история прошлого — это зеркало современности. Через постановку Донецкий театр (г. Мариуполь) говорит об утрате родины, боли и силе, о любви, которая помогает выстоять даже тогда, когда рушится мир, о потере, выборе, меняющем жизнь, о человечности и цене, которую люди платят за шанс обрести свободу.

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