Ключевые моменты:

Праздник Ивана Купала постепенно переходит на новую дату вместе с церковным календарем

В Одесской области купальские традиции лучше всего сохранились в селах возле водоемов

Через народные праздники украинцы поддерживают связь с культурной памятью и традициями предков

Привыкли ли украинцы к празднованию Ивана Купала по новому календарю, почему этот праздник остается популярным и где в Одесской области еще можно увидеть традиционные купальские обряды? Об этом журналистка «Одесской жизни» Елена Кудряшова поговорила с культурологом и преподавателем искусствоведения Виталиной Ананченко.

Купала по новому календарю: прижился ли праздник в Украине

— Госпожа Виталина, привыкли ли украинцы к новой дате празднования?

— Думаю, сейчас мы находимся в переходном периоде. Многие люди до сих пор автоматически вспоминают о Купале в начале июля, потому что именно так его отмечали их родители, дедушки и бабушки. Но постепенно новая дата входит в нашу жизнь. Стоит помнить, что сам праздник не изменился — изменился только календарь. Более того, теперь он стал ближе к летнему солнцестоянию, с которым исторически и был связан.

— Почему этот праздник до сих пор вызывает такой интерес?

— Потому что он очень живой и эмоциональный. В нем есть все, что любит человек: природа, вода, огонь, песни, романтика, легенды. Это не кабинетная история из учебника. Это праздник, который можно увидеть, услышать и почувствовать. Именно поэтому даже современные люди, которые могут не знать всех обрядов, все равно с удовольствием плетут венки или фотографируются возле купальского костра.

— Сохранились ли традиции в Одесской области?

— Да, хотя лучше всего они сохранились именно в селах. Особенно там, где есть реки, пруды или озера. В таких громадах еще можно встретить купальские гуляния, народные песни, плетение венков. Часто это уже не аутентичный обряд в чистом виде, а его современная версия, но главное — люди продолжают собираться вместе и помнить о своих корнях.

В крупных городах ситуация иная. Здесь традиция чаще переходит в формат фестивалей, концертов или тематических культурных мероприятий. Однако даже в таком виде она продолжает жить.

— Почему важно не терять такие праздники?

— Потому что именно через них передается культурная память. Через песни, обычаи и семейные истории мы ощущаем связь с предыдущими поколениями. Особенно сейчас, когда украинцы многое переосмысливают и возвращаются к собственным традициям, такие праздники приобретают новое значение.

В этом году крупных публичных купальских фестивалей в Одесской области немного. В то же время во многих селах и громадах традицию продолжают поддерживать на местном уровне — без громкой рекламы, но с той же любовью к народным обычаям. И, возможно, именно в этом сегодня заключается настоящая ценность праздника: не в масштабе мероприятия, а в желании людей сохранить частичку своей культуры для следующих поколений.

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