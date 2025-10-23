Ключевые моменты:

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, такое решение было принято в рамках комплексной программы поддержки украинцев зимой.

«Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут по-прежнему платить 4,32 грн за кВт⋅ч.

Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена – 2,64 грн за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт⋅ч», – проинформировала премьер.

«Государство делает все возможное, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить стабильность в этот непростой период», – прокомментировали решение правительства в Одесской областной военной администрации.

Таким образом, потребители смогут планировать расходы на электроэнергию заранее, а семьи с электроотоплением получат льготную цену на ограниченный объем потребления, что особенно важно в холодные месяцы.

