Ключевые моменты:

В Украине продолжается мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения, установленный с 2022 года.

Ожидаются изменения в постановлениях Кабмина, которые помогут определить цену на газ для распределенной генерации.

Одесса планирует запустить новую когенерационную станцию для более надежного энергоснабжения города.

Тарифы на газ и тепло для населения остаются без изменений

Цена на газ для бытовых потребителей остается неизменной, как и стоимость услуг по поставке тепловой энергии. Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова.

В новом отопительном сезоне цены на газ и тепло для населения в Украине останутся прежними. Это стало возможным благодаря мораторию на повышение тарифов, который действует с 2022 года и продолжится до завершения военного положения и еще на 6 месяцев после него.

По словам Анны Поздняковой, в ближайшее время ожидаются изменения в двух постановлениях Кабинета министров, которые помогут уточнить цену на газ для распределенной генерации и позволят начать заключение соглашений с «Нафтогаз Трейдинг». Эти изменения должны быть утверждены в течение следующей недели, а вопрос о заключении соглашений будет вынесен на сессию Одесского горсовета.

Одесса запускает новую когенерационную станцию для тепла

Одесса планирует подключить новую когенерационную станцию, которая сделает энергоснабжение более стабильным. Проект предусматривает установку двух новых установок с мощностью 6,6 МВт электроэнергии и 7 МВт тепла. Запустить систему планируют на РК «Северная-2».

Соответствующее решение одесские депутаты приняли 24 сентября на сессии городского совета.

Для этого будет выделено более 30 миллионов гривен. Система должна быть запущена в январе 2026 года. Модернизация позволит сэкономить топливо при производстве тепла и увеличить прибыль от продажи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что к началу зимы в Одессе планируют ввести в эксплуатацию еще три когенерационные установки мощностью по 3 МВт. Это часть городского проекта по децентрализации генерации, который стартовал весной 2023 года. Всего в рамках инициативы должны установить девять таких установок.

