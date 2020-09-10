Танкер Delfi буксируют в Черноморск

Танкер Delfi, который почти год пролежал около одесского пляжа “Дельфин”, буксируют в морской порт Черноморска. Там он будет через несколько часов.

Об этом в Facebook написал глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

“На рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировка танкера с городского пляжа Дельфин. Операция очень сложная в техническом исполнении и требует точных и неторопливых действий. В течение нескольких часов судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск”, – написал Куцый.

Танкер потерпел крушение в ноябре 2019 года и с тех пор лежал около пляжа.

Ранее суд наложил арест на танкер.

Напомним, поднимала танкер Delfi, частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.