Танкер Delfi арестовали – что будет дальше?

Суд открыл дело на компанию, которая владеет танкером Delfi. С фирмы Mister Drake PC хотят взыскать почти 2,4 млн грн убытков. А в качестве обеспечения исковых требований было арестовано имущество компании — арестовали само судно, говорится в определении хозяйственного суда Одесской области от 1 сентября.

Иск подало госпредприятие “Администрация морских портов Украины” (АМПУ). В деле указывается, что из-за ликвидации последствий аварии АМПУ понесла убытки в размере 2 355 698,91 грн. Их она и просит взыскать с владельца Delfi., пишет Лига.

В ноябре прошлого года компания Mister Drake PC сообщила Администрации Одесского морпорта, что она владеет танкером Delfi и предоставила документы права собственности. После этого Администрация морских портов неоднократно просила собственника оплатить работы по ликвидации последствий аварии судна, но безрезультатно.

14 августа Администрация морпортов обратилась в суд с целью взыскать деньги, потраченные на поднятие танкера Delfi, с его владельца, а через несколько дней — подала ходатайство об аресте судна, чтобы обеспечить выполнение будущего решения.

Суд частично удовлетворил ходатайство об аресте, арестовав судно и позволив АМПУ перемещать его.

Примечательно, что стоимость самого Delfi, как указал его владелец, составляет $35 000, что не покрывает и половину расходов украинской компании по поднятию судна. Поэтому если решение будет вынесено в пользу украинской компании, то даже продажа судна не сможет полностью покрыть затраты, понесенные на поднятие танкера с мели.

Первое заседание по делу состоится 23 сентября.

Напомним, поднимает танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.