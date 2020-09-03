Танкер Delfi арестовали – что будет дальше?

Суд открыл дело на компанию, которая владеет танкером Delfi. С фирмы Mister Drake PC хотят взыскать почти 2,4 млн грн убытков. А в качестве обеспечения исковых требований было арестовано имущество компании — арестовали само судно, говорится в определении хозяйственного суда Одесской области от 1 сентября.
Иск подало госпредприятие “Администрация морских портов Украины” (АМПУ). В деле указывается, что из-за ликвидации последствий аварии АМПУ понесла убытки в размере 2 355 698,91 грн. Их она и просит взыскать с владельца Delfi., пишет Лига.
В ноябре прошлого года компания Mister Drake PC сообщила Администрации Одесского морпорта, что она владеет танкером Delfi и предоставила документы права собственности. После этого Администрация морских портов неоднократно просила собственника оплатить работы по ликвидации последствий аварии судна, но безрезультатно.
14 августа Администрация морпортов обратилась в суд с целью взыскать деньги, потраченные на поднятие танкера Delfi, с его владельца, а через несколько дней — подала ходатайство об аресте судна, чтобы обеспечить выполнение будущего решения.
Суд частично удовлетворил ходатайство об аресте, арестовав судно и позволив АМПУ перемещать его.
Примечательно, что стоимость самого Delfi, как указал его владелец, составляет $35 000, что не покрывает и половину расходов украинской компании по поднятию судна. Поэтому если решение будет вынесено в пользу украинской компании, то даже продажа судна не сможет полностью покрыть затраты, понесенные на поднятие танкера с мели.
Первое заседание по делу состоится 23 сентября.
Напомним, поднимает танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.
Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.
Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.
Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.
Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.
Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.
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