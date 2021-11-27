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Многострадальный танкер Delfi сдадут на металлолом

Многострадальный танкер Delfi сдадут на металлолом

Судя по всему, очень скоро в деле многострадального танкера Delfi, который два года назад потерпел крушение у берегов Одессы и почти год пролежал на пляже, будет поставлена точка.

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Танкер Delfi окончательно стал государственной собственностью и скоро его продадут, чтобы компенсировать убытки портовиков.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Администрации морских портов Украины (АМПУ) Александр Голодницкий.

Решение суда о танкере Delfi вступило в силу

“Решение суда первой инстанции, наконец, оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Поэтому решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу. Мы сейчас представляем проект распоряжения, чтобы зафиксировать, что судно в сфере управления Министерства инфраструктуры. А дальше либо ГП “МТП “Черноморск”, либо АМПУ будут заниматься последующей продажей корпуса, скорее всего, на металлолом”,

– сообщил Голодницкий “Радио Свобода”.

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От формального владельца судна, компании Mister Drake PC, суд требует компенсировать ущерб АМПУ от проведения аварийно-спасательных работ в размере около 2,7 миллиона гривен. Также речь идет о необходимости выплатить около 16 тысяч долларов штрафа за разлив нефтепродуктов и загрязняющих веществ из судна. Будут ли выплачены эти средства, неизвестно, признает Голодницкий.

Согласно расследованию британских журналистов, юридический владелец судна даже не имеет уставного капитала.

Коротко о злоключениях танкера Delfi

Напомним, танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа “Дельфин”.

Осенью прошлого года танкер отбуксировали силами частных компаний и Администрации морских портов. Так как владелец танкера, фирма Mister Drake PC, не приложила никаких усилий для ликвидации последствий аварии, правительство отсудило у него то, что осталось от судна.

Вся истории скандального танкера в одном видео “Одесской жизни”:

 

Delfi: 293 дня в Одессе.

Смотрите, как это было 👇

Опубликовано Одесская жизнь Пятница, 11 сентября 2020 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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