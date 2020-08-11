Убрать Delfi: кто поднимет затонувшее судно и оплатит работу?

Поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Крашип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. По его словам, обе компании уже подписали договор с Администрацией морпортов Украины, а деньги из бюджета на поднятие судна тратить не будут.

Ранее сообщалось, что к танкеру уже подогнали плавкран.

Недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что операция по поднятию затонувшего на одесском пляже танкера Delfi может начаться уже на текущей неделе.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.