Танкер Delfi убрали с одесского пляжа “Дельфин” (фото)

Об этом с Фейсбук сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Delfi покинул пляж “Дельфин”. мы не будем скучать”, – написал он утром в четверг, 10 сентября.

Танкер потерпел крушение в ноябре 2019 года и с тех пор лежал около пляжа.

Ранее суд наложил арест на танкер.

Напомним, поднимала танкер Delfi, частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.