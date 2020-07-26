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Чрезвычайная ситуация: что будет с затонувшем в Одессе танкером Delfi

Чрезвычайная ситуация: что будет с затонувшем в Одессе танкером Delfi

Ситуацию с крушением в Одессе танкера Delfi более чем через полгода после аварии признали чрезвычайной. 

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Такое решение приняли сегодня, 26 июля, на заседании в Одесской облгосадминистрации, сообщил глава ОГА Максим Куцый.

Напомним, в субботу, 15 июля, попытка сдвинуть танкер с места вновь не увенчалась успехом – лопнули стальные тросы. Но судовладелец обещал попробовать еще раз – в воскресенье.

Ранее  мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

Другие подробности – ЗДЕСЬ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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