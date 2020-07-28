Затонувший в Одессе танкер Delfi могут отдать на утилизацию туркам

Танкер Delfi, затонувший в районе одесского пляжа “Дельфин”, могут разрезать на части прямо в воде. Это предложила компания из Турции, которая готова выполнить работы за миллион долларов.

Об этом на брифинге сообщил глава АМПУ Александр Голодницкий.

Турки заявили, что после разрезки сперва уберут носовую, а затем кормовую часть судна. Стоимость работ оценивается в 1 миллион долларов плюс дополнительные затраты.

Но выполнять работы вряд ли начнет именно эта компания и вряд ли они стартуют ранее сентября. Администрация морпортов пока объявила тендер.

“Думаю, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23-24 августа. Подписание контрактов – в конце августа, соответственно начало работ можно ожидать не ранее сентября”, – сказал глава АМПУ.

Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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