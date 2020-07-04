Вон с пляжа: Зеленский попросил убрать танкер Delfi (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на одесском пляже “Дельфин” и попросил убрать с него затонувший танкер Delfi. Он назвал его “позором для страны и Одессы”, а власть – импотентной.

“Я вам говорю свое личное мнение. Это позор для страны и для Одессы, в частности. У нас сейчас есть последняя дата, потому я вас очень прошу до 20 числа (до 20-го июля) уберите это судно”, –сказал он.

Если не уберут судно, то Зеленский обещал прислать специалистов из Киева, несмотря на законодательные препятствия.

“Если не способны убирать, мы отправим всех – МЧС государственного уровня, все – разрежете, увезете, уже никого не будет интересовать, закон или не закон. Сейчас то, что вот здесь, у людей в пляжный отпуск, мы с ноября показываем, честно говоря, что импотентная власть”, – заявил президент.

Президент України Володимир Зеленський ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера «Delfi». Президент України Володимир Зеленський ознайомлюється зі станом ліквідації наслідків аварії танкера «Delfi». Gepostet von Офіс Президента України am Samstag, 4. Juli 2020

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, как танкер готовят к всплытию.