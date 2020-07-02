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У суднопідіймальній компанії розповіли, коли і як підійматимуть танкер Delfi (відео)

У суднопідіймальній компанії розповіли, коли і як підійматимуть танкер Delfi (відео)

За попередніми даними, остаточний термін підняття танкера – 20 липня.

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Про це повідомив Дмитро Євдокімов, представник компанії Smart Marine Concept, яка займається підняттям судна, під час пресконференції у виданні Одеса-Медіа.

– Приблизно 14 липня Delfi зможе бути піднятий на рівний кіль, і тільки потім можна буде говорити про його транспортування. На даний момент вся носова частина судна розірвана, в машинному відділенні є дві пробоїни, ми ще обговорюємо, що з цим робити. Активно працюють водолази і берегові спецслужби. Це всім здається, ніби про судно забули – насправді, на основі роботизованого обстеження всередині судна і створювався план щодо подальшої роботи з ним, – зазначив Євдокімов.

Варто відзначити, що компанія «Смарт Марін Концепт», яка на даний момент і займається підйомом танкера, до роботи приступила всього лише півтора місяці тому – переговори з судновласником почалися в середині травня. З попередніми підрядниками не знайомі, а зараз справляються своїми силами.

Для роботи над ліквідацією наслідків аварії танкера залучаються першокласні фахівці. Один з них – Роман Шулевський, один з небагатьох в Україні експертів з суднопідіймальних робіт. Він констатував, що для реалізації цього плану повинна бути ідеальна погода і своєчасна реакція всіх профільних служб – тільки тоді можна буде уникнути додаткових ризиків:

З одного боку хвилеріз, з іншого – кам’яна гряда. Судно не можна укласти на ґрунт, інакше воно сяде днищем на кам’яну гряду і його порве. Тобто, відразу після підйому його необхідно транспортувати. Якщо говорити про підіймальні крани, то застосувати цю технологію теж неможливо – хвилеріз.

Фото: Одесская жизнь

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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