Одесские эко-активисты объяснили, почему нельзя распилить танкер Delfi?

Об этом сегодня в Одесской областной библиотеке имени М. С. Грушевского сообщил глава ОО «Зелёный Лист», эколог Владислав Балинский.

Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.

– Первое, что надо было сделать АМПУ, это организовать боновые заграждения, а также откачку и изъятие возможных загрязнителей из этого помещения (судна, – ред.), с последующим задраиванием всех внутренних помещений, технологических отверстий. Это мировая практика, – сказал Балинский.

По данным эколога, на судне может быть до 10 тонн остатков мазута, масел и прочих вредных для экологии веществ. В морских условиях провести дегазацию, извлечь все горючие вещества невозможно. Поэтому распил судна повлечет за собой экологическую и техногенную катастрофу.

– В лучшем случае будет проведено частичное изъятие нефтепродуктов, но угроза возгорания в следствии огневых работ будет оставаться. Кроме нефтепродуктов есть масса других загрязняющих веществ. В атмосферу выделяется целый ряд опасных окисленных веществ, которые будут представлять угрозу для морской акватории, – добавил эколог.

Ряд глав общественных организаций подписали обращение с просьбой изменить план эвакуации судна с одесского пляжа:

Фото: Артем Виноградов