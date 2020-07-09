Когда с одесского пляжа уберут танкер «Делфи»?

Многострадальное судно, которое «поселилось» на одесском пляже «Дельфин» в ноябре прошлого года, похоже, наконец-то сменит место дислокации. Только вот для того, чтобы решить проблему, местным чиновникам нужно было дождаться визита Президента. В ответ на нагоняй со стороны главы государства появился дедлайн уборки судна с городского пляжа.

Вопрос ребром

— У людей пляжный сезон. А мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто уберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать, законно это или незаконно, — отчитал чиновников Владимир Зеленский.

В этих словах, похоже, и теплится единственная надежда на решение вопроса. Ведь и власти области, и власти Одессы, и специалисты Администрации морских портов Украины, и правоохранители оказались бессильны в этом вопросе. Дату эвакуации аварийного судна с одесского побережья переносили, наверное, раз десять. На собственника управу так и не нашли, экологические проблемы так и не решили, а пляж предпочли просто закрыть.

Ультиматум и открытая дата

— Я уверен, что это его (судовладельца. — Прим. ред.) ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (убрано судно. — Прим. ред.) — этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность, — поставил условие Владимир Зеленский.

При этом Дмитрий Евдокимов — представитель подрядной компании Smart Marine Concept, которая работает над подъемом судна, заявил, что танкер уберут с одесского пляжа, но «не день в день» к дате, которую указал Президент. Это связано с техническим процессом поднятия «Делфи». Предположительно, судно уберут, но в августе.

Бесплатная помощь от частного флота

Безвозмездную помощь в решении проблемы «Делфи» предложили бизнесмены.

— Мы, в лице P&O Maritime Ukraine, уже несколько раз предлагали и еще раз предлагаем свою помощь с эвакуацией танкера, абсолютно бесплатно. Наш флот понадобится на нескольких этапах эвакуации, мы все это умеем и готовы подключиться в любой момент, — отметил Андрей Ставницер, совладелец крупнейшего частного грузового порта «Тис».

Колоссальные убытки

В ответе Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области на запрос hromadske, ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера «Делфи» вблизи Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).

Как отмечают в издании, вынести претензии — то есть документ, подтверждающий сумму ущерба можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления его из акватории Черного моря.

Напомним, ко Дню ВМС в Одессу прибыл президент Владимир Зеленский. Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии Делфи со дна пляжа “Дельфин”.

Фото: Одесская жизнь