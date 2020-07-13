Танкер Delfi разрушил волнорез на пляже – в мэрии готовят иски

Танкер Delfi, который потерпел крушение на побережье Черного моря в Одессе, разрушил гидротехнические сооружения на пляже «Дельфин».

Об этом на совещании в понедельник, 13 июля, заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

“Волнорез в районе крушения судна разрушен полностью. Это – гидротехническое сооружение, которое необходимо восстанавливать. Предположительно, по затратам это выйдет не дешевле, чем поднять судно. После того как специалисты ознакомятся с видео, которое мы им предоставим, мы будем подавать соответствующие иски на возмещение материального ущерба”, – сказал Труханов.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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