Обірвалися троси: з другої спроби підняти танкер Delfi не вдалося

Відучора в Одесі на пляжі “Дельфін” вдруге намагалися підняти танкер Delfi з мілини.

Сьогодні компанії P&O Maritime Ukraine, яка займається підійманням судна, не вдалося зрушити його з місця.

Від ранку підготовка до основної фази підняття відбувалася без ускладнень. Однак коли розпочався сам процес підіймання виникли труднощі. Троси, якими буксири тягнули Delfi, не витримали навантаження й обірвалися. Наш кореспондент був на місці події та щодесять хвилин розповідав про навколишню ситуацію.

Нагадаємо, що власнику судна дали час до кінця тижня, аби підняти й забрати Delfi з пляжу. Якщо ж власник не прибере судно, за його підняття візьметься АМПУ.

Фото: Одесская жизнь