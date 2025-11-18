Ключевые моменты:

Пожар на турецком танкере ORINDA ликвидирован, угрозы взрыва нет.

Ситуацию контролируют ГСЧС, Нацполиция и Нацгвардия.

Энергоснабжение восстановлено, но действует график поочередной подачи света.

Пожар на турецком танкере под Измаилом

Пожар на турецком танкере ORINDA, который загорелся после ночной атаки дронов 17 ноября, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Измаильской районной госадминистрации.

Благодаря оперативной работе спасателей ГСЧС никакой угрозы для людей и инфраструктуры больше нет. Территорию вокруг судна контролируют Нацполиция и Нацгвардия.

Напомним, 17 ноября в результате ночной атаки дронов возле Измаила загорелось судно, перевозившее сжиженный нефтяной газ. Загруженное примерно 4000 тоннами топлива, оно находилось всего в 500 метрах от румынского села Плауру, что создало риск возможного взрыва.

Румынские власти приняла решение об эвакуации население этого села, а позже также было объявлено об эвакуации города Чаталхии.

Энергоснабжение Измаила после атаки дронов

На заседании оперативного штаба с участием представителей ГСЧС и компании ДТЭК сообщили, что по состоянию на 07:00 18 ноября энергоснабжение всех абонентов восстановлено. Однако из-за дефицита мощности в Измаиле и населённых пунктах Сафьяновской общины введена поочерёдная подача электроэнергии: две группы получают свет по 4 часа через 4.

Энергетики работали круглосуточно, устраняя повреждения и стабилизируя сеть. Жителей города и громады просят экономить электричество, чтобы снизить нагрузку и избежать новых перебоев.