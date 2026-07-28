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Россия атаковала гражданское судно под флагом Либерии в Черном море.

На момент удара на борту не было экипажа и груза.

Судно ранее уже дважды получало повреждения в результате российских атак.

В Черном море в результате очередной российской атаки повреждено гражданское судно под флагом Либерии.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, корабль находился на рейде без экипажа и груза. После удара на судне зафиксировали задымление. Сейчас специалисты уточняют окончательные последствия атаки.

«В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза», – сообщил Олег Кипер.

Глава ОВА отметил, что этот корабль уже не впервые становится целью российских атак.

«Этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак. Сейчас зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются», – говорится в сообщении.

По словам Кипера, такие удары создают угрозу гражданскому судоходству и работе украинского морского коридора.

Информация о масштабах повреждений судна уточняется.

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