Ключевые моменты:

Суд расторг договор аренды земельного участка в парке «Дюковский сад» между Одесским горсоветом и ООО «Катюша».

Территорию парка уже передали на содержание КП «Горзелентрест».

В ходе проверки выявили неудовлетворительное санитарное состояние прудов.

Владельцу водоемов выдали предписание по устранению нарушений и благоустройству территории.

Материалы проверки передали в Государственную экологическую инспекцию и прокуратуру.

Что обнаружили во время проверки

Одесский городской совет выиграл судебное дело против ООО «Катюша» по аренде земельного участка в парке «Дюковский сад». Суд принял решение о расторжении договора аренды, а уход за территорией уже передан коммунальному предприятию «Горзелентрест».

В пресс-службе Одесского городского совета сообщили, что специалисты провели обследование парковых водоемов. В ходе проверки было обнаружено неудовлетворительное санитарное состояние ставок, принадлежащих ООО «Грин-Нова». Владельцу направили официальное предписание с требованием привести водоемы и близлежащую территорию в надлежащее состояние.

В городском совете отмечают, что, несмотря на неоднократные обращения и предупреждения, принятые собственником меры не позволили полностью устранить выявленные нарушения. Именно поэтому Департамент экологии и развития рекреационных зон передал соответствующие материалы Государственной экологической инспекции и прокуратуры для дальнейшего реагирования.

В июне исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль поручил направить 522 тысячи гривен из городского фонда охраны окружающей природной среды на содержание и реконструкцию парка-памятника садово-паркового искусства местного значения.

К слову, иск в суд по расторжению договора аренды горсовет подал еще в 2024 году.

Речь шла о соглашении, заключенном в октябре 2010 года сроком 49 лет. В мэрии заявляли, что ООО «Центр Катюша» накопило долг перед городом в размере 8,4 млн гривен с учетом инфляционных начислений и пени. Также городские власти потребовали вернуть земельный участок в состоянии, в котором он был передан арендатору, и компенсировать более 106 тысяч гривен судебного сбора.

Напомним, что «Дюковский сад» расположен между двумя историческими районами Одессы – Молдаванкой и Слободкой. Парк известен интересным ландшафтом, разнообразием флоры и фауны и был создан в 1810 году по приказу Дюка де Ришелье. Это не просто красивая локация Одессы, а историческая достопримечательность города. В советский период на территории парка функционировали павильоны для сельскохозяйственных выставок, каток и спортивный бассейн, которые сейчас находятся в заброшенном состоянии.