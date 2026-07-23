Ключевые моменты:

26 августа 2025 года женщина подожгла мусор зажигалкой, но из-за ветра огонь перекинулся на сухой камыш.

Госэкоинспекция оценила вред окружающей среде и выбросы в атмосферу в 97,45 млн гривен.

Суд учел наличие трех несовершеннолетних детей и дал обвиняемой 1 год условного срока с обязательством полностью возместить ущерб.

Как поджог мусора на Хаджибеевской дороге обернулся экологической катастрофой

Согласно материалам дела, инцидент произошел 26 августа 2025 года около 11:00 возле дома № 267 по Хаджибеевской дороге. Проходившая мимо женщина решила сжечь кучу мусора прямо на полях орошения. Порыв ветра мгновенно перенес пламя на сухой камыш, из-за чего начался масштабный пожар с длительным тлением и едким дымом.

В результате выгорела растительность, а в атмосферу попало огромное количество токсичных химических соединений. Оценив последствия, Государственная экологическая инспекция зафиксировала ущерб природе на сумму 97,45 млн гривен.

Женщина призналась: увидев, что пламя вышло из-под контроля и быстро распространяется по камышу, она испугалась и просто сбежала с места происшествия.

На судебном заседании одесситка полностью признала свою вину и искренне раскаялась. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха, вызвавшее тяжкие последствия).

При определении меры наказания суд принял во внимание отсутствие прошлых судимостей, раскаяние и то, что обвиняемая воспитывает троих несовершеннолетних детей:

Уголовное наказание: 2 года лишения свободы с освобождением от наказания и испытательным сроком на 1 год (условно).

Гражданский иск: Суд полностью удовлетворил иск Госэкоинспекции и постановил взыскать с женщины в пользу государства почти 97,5 млн гривен компенсации за нанесенный экологии вред.

Отметим, уже четвертые сутки одесские спасатели борются с новым пожаром на полях орошения. Работы по ликвидации возгорания сухой травы и камыша продолжаются с понедельника, по состоянию на 22 июля площадь тления составляла около 8 га.

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